Легкие пароли: хакеры взломали камер для слежки за поставками НАТО

Спецслужбы не раскрыли вид взломанных камер. Однако, по данным авторов статьи, речь идет о видеозвонках для наблюдения за имуществом. Хозяева могут отслеживать обстановку у дома через мобильные приложения. Доступ к ним, как отмечается, можно получить с помощью публичных сканеров. Многие такие IP-камеры недостаточно защищены, говорится в публикации. Как пишут авторы, в операции задействованы не все возможные видеофиксаторы.