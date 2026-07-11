Легкие пароли: хакеры взломали камер для слежки за поставками НАТО

Хакеров обвинили во взломе 50 тысяч камер в западных странах. По версии спецслужб Нидерландов, они якобы связаны с РФ и планировали отслеживать военные поставки НАТО на Украину. Ущерб оценили в миллион рублей, пишет The Telegraph.
Утверждается, что хакеры нарушили работу камер видеонаблюдения и дверных звонков. Они были подключены к интернету в домах на территории стран НАТО. Спецслужбы Нидерландов назвали «целью» хакеров европейские государства-члены альянса.
«Операция была направлена на камеры, установленные вдоль маршрутов военной транспортировки, в надежде выяснить, какое оружие отправляют в Киев», — заявляется в материале.
Спецслужбы не раскрыли вид взломанных камер. Однако, по данным авторов статьи, речь идет о видеозвонках для наблюдения за имуществом. Хозяева могут отслеживать обстановку у дома через мобильные приложения. Доступ к ним, как отмечается, можно получить с помощью публичных сканеров. Многие такие IP-камеры недостаточно защищены, говорится в публикации. Как пишут авторы, в операции задействованы не все возможные видеофиксаторы.
«Организации, использующие IP-камеры на этих маршрутах, были проинформированы о случившемся, чтобы они приняли необходимые меры», — говорится также в статье.
Хакеры из команды Earth Impact тем временем смогли взломать базу донатов РДК* («Русский добровольческий корпус»*). Сведения о всех спонсорах боевиков будут переданы в ФСБ для дальнейшей работы. В списке числится 3,5 миллиона человек. Среди них жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Калужской, Костромской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской и Тюменской областей.
Взломаны оказались и базы Генштаба ВСУ. Выяснилось, что потери ВСУ за все время проведения спецоперации составили 2,4 миллиона. В этом году Киев потерял более 400 тысяч солдат. Данные оказались известны после взлома базы хакерами PalachPro и группировкой NoName057 (16). Так, на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях потери составляют в среднем 500 боевиков в сутки.
*- организация признана террористической и запрещена в России.