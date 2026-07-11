Певица Тейлор Свифт отдала в бюджет Нью-Йорка более $160 000 за разрешение на свадьбу: почему так много

Американской певице Тейлор Свифт пришлось внести в бюджет Нью-Йорка более $160 000, чтобы сыграть свадьбу с футболистом Трэвисом Келси. Об этом информировал мэр города Зохран Мамдани. Речь идёт об оплате разрешения на перекрытие нескольких улиц и обеспечения безопасности на свадебном мероприятии.