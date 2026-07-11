Певица Тейлор Свифт отдала в бюджет Нью-Йорка более $160 000 за разрешение на свадьбу: почему так много

Американской певице Тейлор Свифт пришлось внести в бюджет Нью-Йорка более $160 000, чтобы сыграть свадьбу с футболистом Трэвисом Келси. Об этом информировал мэр города Зохран Мамдани. Речь идёт об оплате разрешения на перекрытие нескольких улиц и обеспечения безопасности на свадебном мероприятии.
«Свифт уже оплатила стоимость разрешения на само мероприятие и обеспечение сил реагирования на нем, превышающую 160 тысяч долларов», — сказал Мамдани телеканалу Newsmax.
Сообщается, что безопасность на свадьбе Свифт и Келси обеспечивали 150−200 полицейских, при этом некоторым из них пришлось работать по 30 часов без перерыва.
Напомним, год назад Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально объявили о помолвке.
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