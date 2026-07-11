Эксперт Рогалева: последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Финальная рабочая неделя этого года будет сокращенной — она продлится с понедельника по среду, а с четверга начнутся новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
«В декабре первая-четвертая недели (с 1 по 27 декабря) будут стандартными — по пять рабочих дней. А последняя неделя года будет короткой — с четверга, 31 декабря, начинаются длинные новогодние каникулы. На этой неделе будет три рабочих дня: 28, 29, 30 декабря», — пояснила эксперт.
Она напомнила, что 31 декабря будет официальным выходным за счет переноса с 4 января (воскресенье).
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.