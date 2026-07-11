Эксперт Рогалева: последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Финальная рабочая неделя этого года будет сокращенной — она продлится с понедельника по среду, а с четверга начнутся новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.