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Эксперт Рогалева: последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова отметила, что она продлится три дня.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Финальная рабочая неделя этого года будет сокращенной — она продлится с понедельника по среду, а с четверга начнутся новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«В декабре первая-четвертая недели (с 1 по 27 декабря) будут стандартными — по пять рабочих дней. А последняя неделя года будет короткой — с четверга, 31 декабря, начинаются длинные новогодние каникулы. На этой неделе будет три рабочих дня: 28, 29, 30 декабря», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что 31 декабря будет официальным выходным за счет переноса с 4 января (воскресенье).

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.

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