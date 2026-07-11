Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люблю до неба и обратно»: Муцениеце опубликовала фото со своей семьей в Латвии

Актриса Агата Муцениеце в настоящее время проводит лето на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и публикует в соцсети кадры деревенской жизни.

Актриса Агата Муцениеце в настоящее время проводит лето на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и публикует в соцсети кадры деревенской жизни.

По словам артистки, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве. Муцениеце показала снимок, сделанный в семейном кругу на фоне деревенского дома: в кадре — ее подросшие дети, 10‑летняя Мия и 13‑летний Тимофей, а также другие родные.

— Моя латышско‑эстонская часть семьи. Люблю до неба и обратно, — подписала фотографию знаменитость.

Ранее Агата Муцениеце показала, как проходят ее будни в латвийской деревне вдали от городской суеты. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых занимается домашними делами. На опубликованных кадрах артистка стирает носки в тазике во дворе дома. Во время отдыха звезда не отказывается и от физических нагрузок.

1 декабря прошлого года Муцениеце родила третьего ребенка. Дочь актрисы появилась на свет в московском клиническом госпитале «Лапино». Знаменитость выбрала эту больницу еще в середине октября.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше