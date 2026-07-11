«Люблю до неба и обратно»: Муцениеце опубликовала фото со своей семьей в Латвии

Актриса Агата Муцениеце в настоящее время проводит лето на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и публикует в соцсети кадры деревенской жизни.
По словам артистки, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве. Муцениеце показала снимок, сделанный в семейном кругу на фоне деревенского дома: в кадре — ее подросшие дети, 10‑летняя Мия и 13‑летний Тимофей, а также другие родные.
— Моя латышско‑эстонская часть семьи. Люблю до неба и обратно, — подписала фотографию знаменитость.
Ранее Агата Муцениеце показала, как проходят ее будни в латвийской деревне вдали от городской суеты. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых занимается домашними делами. На опубликованных кадрах артистка стирает носки в тазике во дворе дома. Во время отдыха звезда не отказывается и от физических нагрузок.
1 декабря прошлого года Муцениеце родила третьего ребенка. Дочь актрисы появилась на свет в московском клиническом госпитале «Лапино». Знаменитость выбрала эту больницу еще в середине октября.