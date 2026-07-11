«Люблю до неба и обратно»: Муцениеце опубликовала фото со своей семьей в Латвии

Ранее Агата Муцениеце показала, как проходят ее будни в латвийской деревне вдали от городской суеты. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых занимается домашними делами. На опубликованных кадрах артистка стирает носки в тазике во дворе дома. Во время отдыха звезда не отказывается и от физических нагрузок.