Из-за дождей в Биробиджане взяли на контроль уровень рек Биры и Икуры

В Биробиджане гидрологическая обстановка находится на контроле городских властей. Из-за продолжающихся дождей уровень воды в реках может вырасти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин провёл заседание оперативного штаба. Как сообщили в мэрии, по информации Гидрометеобюро уровень реки Биры в городе находится ниже поймы, а река Икура подтопила пойму — пока ситуация не критична. Однако синоптики прогнозируют новые осадки, соответственно уровень воды может подняться.
Глава города поставил задачу управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии трижды в день объезжать водоёмы и фиксировать уровень воды. Информация будет оперативно передаваться мэру для принятия решений.
На сегодняшний день три шандоры закрыты. За остальными ведётся наблюдение. Специалисты ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» проверили работоспособность насосных станций, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно установить и запустить.
— При возможном ухудшении гидрологической обстановки в городе всё должно быть готово, — заявил Алексей Кузьмин.
Кроме того, мэр поручил исполняющему обязанности первого заместителя главы мэрии Андрею Пивенко и заместителю главы по социальным вопросам, образованию и культуре Наталье Еременко мобилизовать необходимые силы и средства, а также повторно проверить все пункты временного содержания — на экстренный случай.
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