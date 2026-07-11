Из-за дождей в Биробиджане взяли на контроль уровень рек Биры и Икуры

Мэр Биробиджана Алексей Кузьмин провёл заседание оперативного штаба. Как сообщили в мэрии, по информации Гидрометеобюро уровень реки Биры в городе находится ниже поймы, а река Икура подтопила пойму — пока ситуация не критична. Однако синоптики прогнозируют новые осадки, соответственно уровень воды может подняться.