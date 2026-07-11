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В Минобрнауки назвали четыре обязательных предмета для всех российских вузов

Минобрнауки: русский язык и философию будут изучать во всех вузах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Минобрнауки определили четыре предмета, которые станут обязательными для изучения для студентов вузов всех направлений. Об этом информировал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это “История”, “Философия”, “Основы российской государственности” и “Русский язык”», — сказал замминистра РИА Новости.

Подходы к изучению этих предметов будут стандартизированы, а содержание обновлено в соответствии с современными достижениями в указанных областях, добавил он.

Ранее Могилевский объяснил, почему вузы России не собираются отказываться от письменных работ студентов, несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта.

В то же время глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал переосмыслить понятия высшего образования во всех его ключевых аспектах, указав на «масштаб вызовов».

Также в Минобрнауки раскрыли, на каких направлениях больше всего целевых мест в 2026 году.

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