В России могут сделать обязательной выплату в 15 тысяч для сборов ребенка в школу

В России могут сделать федеральной и обязательной ежегодную выплату в 15 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Средства помогли бы родителям подготовить ребенка к учебному году. С таким предложением выступил член ОП России Владислав Гриб в диалоге с ТАСС.