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В России могут сделать обязательной выплату в 15 тысяч для сборов ребенка в школу

В ОП хотят сделать обязательной выплату в 15 тысяч рублей для сборов в школу.

Источник: Комсомольская правда

В России могут сделать федеральной и обязательной ежегодную выплату в 15 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Средства помогли бы родителям подготовить ребенка к учебному году. С таким предложением выступил член ОП России Владислав Гриб в диалоге с ТАСС.

Он отметил, что регионы также могли бы предусмотреть отдельную меру поддержки. Член ОП подчеркнул, что выплату следует сделать традицией.

«Считаю, что выплата на подготовку к школе должна быть увеличена до 15 тысяч рублей на каждого ребенка», — выступил с инициативой Владислав Гриб.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко тем временем призвал прививать основы ЗОЖ детям с раннего возраста. Он указал, что именно родители играют ключевую роль в формировании у ребенка полезных привычек.