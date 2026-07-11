Наводнение прогнозируется в бассейне Амура в июле-сентябре

Главная опасность дождевого паводка — высокая скорость развития. Такой тип наводнений зависит от траекторий тайфунов и влажности почвы. Точные прогнозы можно получить не ранее, чем за 5−7 дней. Минприроды РФ будет оперативно доводить до регионов и заинтересованных органов власти информацию о развитии обстановки.