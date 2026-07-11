Наводнение прогнозируется в бассейне Амура в июле-сентябре

По прогнозу Росгидромета со второй половины июля по сентябрь в бассейне реки Амур может сложиться неблагоприятный гидрометеорологический прогноз.
Амурский бассейн включает пять субъектов: Забайкальский край, Амурскую область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края.
Специалисты ожидают большое число тайфунов и превышение на треть нормы осадков на российской территории, а на китайской — более чем на 50%. Риск формирования опасного паводка на реках Приамурья крайне высок.
«Сегодня мы приняли решение перейти на усиленный мониторинг гидрологической обстановки. Суточный анализ уровня рек на гидропостах и двухнедельный — на крупнейших водохранилищах. Субъекты должны оперативно включиться в работу по превентивным мерам: проверить состояние дамб, провести ревизии русел рек, проходимость потоков под низкими мостами», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Главная опасность дождевого паводка — высокая скорость развития. Такой тип наводнений зависит от траекторий тайфунов и влажности почвы. Точные прогнозы можно получить не ранее, чем за 5−7 дней. Минприроды РФ будет оперативно доводить до регионов и заинтересованных органов власти информацию о развитии обстановки.