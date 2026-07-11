Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наводнение прогнозируется в бассейне Амура в июле-сентябре

Минприроды РФ переходит на усиленный мониторинг обстановки — суточный на гидропостах и двухнедельный на плотинах.

По прогнозу Росгидромета со второй половины июля по сентябрь в бассейне реки Амур может сложиться неблагоприятный гидрометеорологический прогноз.

Амурский бассейн включает пять субъектов: Забайкальский край, Амурскую область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края.

Специалисты ожидают большое число тайфунов и превышение на треть нормы осадков на российской территории, а на китайской — более чем на 50%. Риск формирования опасного паводка на реках Приамурья крайне высок.

«Сегодня мы приняли решение перейти на усиленный мониторинг гидрологической обстановки. Суточный анализ уровня рек на гидропостах и двухнедельный — на крупнейших водохранилищах. Субъекты должны оперативно включиться в работу по превентивным мерам: проверить состояние дамб, провести ревизии русел рек, проходимость потоков под низкими мостами», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Главная опасность дождевого паводка — высокая скорость развития. Такой тип наводнений зависит от траекторий тайфунов и влажности почвы. Точные прогнозы можно получить не ранее, чем за 5−7 дней. Минприроды РФ будет оперативно доводить до регионов и заинтересованных органов власти информацию о развитии обстановки.