Николай Патрушев прокомментировал прозвище «кремлевского ястреба номер один»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно, почему на Западе его называют кремлевским ястребом.
Он предположил, что это прозвище могло появиться из-за его позиции по защите интересов РФ.
— Я не знаю, почему я «кремлевский ястреб номер один». Я готов к сотрудничеству с Западом, никогда не отказывался. Однако я всегда отстаиваю наш суверенитет и интересы страны, — подчеркнул Патрушев в интервью журналисту ИС «Вести».
Он добавил, что ранее встречался с главами государств и другими представителями власти, в том числе в Соединенных Штатах, и всегда находил с ними общий язык.
— Наверное, это журналистам так кажется, что отстаивая национальные интересы России, я так выступаю. А я иначе не могу, я так воспитан и уверен в том, что мы обязаны отстаивать свои национальные интересы, — заключил помощник президента.
15 июня Николай Патрушев сообщил, что в российские порты постоянно заходят суда, на днищах которых прикреплены мины. Он отметил, что у российской стороны есть подозрения относительно установки этих мин в европейских странах.