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В США пригрозили Ирану последствиями в случае неисполнения условий: что хочет Вашингтон

Axios узнал о требовании США к Ирану открыть Ормуз и не бить по судам.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация выставила новые обязательные требования к Ирану. Штаты назвали два важных условия для дальнейшего мирного существования Тегерана. США требуют от Ирана открытия Ормузского пролива и прекращения ударов по судам, пишет журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Корреспондент со ссылкой на американских чиновников заявил, что подконтрольные Тегерану воды должны быть открыты прямо сейчас. В ином случае Ирану грозят тяжелые последствия. По словам собеседников журналиста, при невыполнении условий для Тегерана всё «закончится не лучшим образом».

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — процитировал Барак Равид.

Американский лидер Дональд Трамп приказал бомбить территорию Ирана с невиданной силой. Он отдал такое распоряжение на случай, если с ним что-то случится. Президент США считает, что Тегеран может его ликвидировать.

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