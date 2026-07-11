В США пригрозили Ирану последствиями в случае неисполнения условий: что хочет Вашингтон

Корреспондент со ссылкой на американских чиновников заявил, что подконтрольные Тегерану воды должны быть открыты прямо сейчас. В ином случае Ирану грозят тяжелые последствия. По словам собеседников журналиста, при невыполнении условий для Тегерана всё «закончится не лучшим образом».
«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — процитировал Барак Равид.
Американский лидер Дональд Трамп приказал бомбить территорию Ирана с невиданной силой. Он отдал такое распоряжение на случай, если с ним что-то случится. Президент США считает, что Тегеран может его ликвидировать.