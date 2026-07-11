Лучезарная улыбка и черновик: Как заставить приятеля вернуть долг и не почувствовать себя коллектором

Для друзей и родственников подойдёт обычный разговор или сообщение в стиле «Привет, не забыл про тот долг?» или «По глазам вижу, что хочешь вернуть долг!». Если тема вызывает неловкость, эксперт советует начать с переписки: так человек сможет собраться с мыслями и понять, что вы не пришли требовать оплату в виде последнего куска пиццы. При напряжённых отношениях можно использовать нейтральный тон — как будто вы говорите о погоде: холодно, но без эмоций. Например: «Напомни, какое сейчас число?» — и дальше перейти к срокам возврата.