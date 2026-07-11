В Приморье за неделю у изъяли 70 единиц оружия

Основные претензии к владельцам — банальная халатность. Закон строго предписывает: оружие и патроны должны храниться только по месту жительства, а не в гаражах, на дачах или верандах. Сейф или металлический ящик должны быть надежно заперты, а ключи находиться исключительно у владельца — передача их третьим лицам запрещена. Само оружие должно храниться разряженным и на предохранителе, а патроны — в заводской упаковке отдельно от ствола. Важный нюанс: боеприпасы нельзя держать ближе одного метра от батарей и других источников тепла.