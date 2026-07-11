Юрист Данилов: Нотариус не обязан извещать наследников о смерти родственника

Нотариус не обязан разыскивать наследников и извещать их о смерти родственника — данная задача лежит на самих потенциальных претендентах. О том, кто может так и не узнать о наследстве, сообщил адвокат Кирилл Данилов.
По его словам, нотариус извещает только тех наследников, чьи адреса ему известны из материалов дела.
— Розыскных полномочий у нотариата нет: нотариус не запрашивает соцсети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не «пробивает» родственников по базам, — рассказал он агентству «Прайм».
В зоне риска находятся наследники с неизвестными адресами, те, о ком умолчали другие претенденты, наследники последующих очередей, а также те, кто не заявил о завещании, уточнил юрист.
Единственный способ не пропустить наследство — проверить реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и подать заявление нотариусу в течение полугода, сообщил Данилов в беседе с агентством.
Пожилые люди в России часто переоформляют жилье на родственников, чтобы упростить наследство или защититься от мошенников. О плюсах и рисках сообщил юрист Василий Неделько.