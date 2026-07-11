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В России для детей установили нормы просмотра телевизора: сколько можно сидеть у экрана

Минпросвещения РФ установило нормы просмотра детьми телевизора.

Источник: Комсомольская правда

Родителям несовершеннолетних рассказали, сколько дети могут смотреть телевизор. Минпросвещения установило соответствующие нормы. Текст письма цитирует ТАСС.

Согласно рекомендациям ведомства, детям в возрасте от трех до семи лет стоит смотреть телевизор по 30 минут в день. Тем, кто попадает в возрастной диапазон 8−10 лет установлена норма в час.

Несовершеннолетним с 11 до 14 лет рекомендовано находиться у телевизора до 2 часов в день. Тем, кто постарше — до 3 часов. Письмо уже направлено в регионы, отмечается в материале.

Минпросвещения также выступило с инициативой о дополнительном отдыхе для самых маленьких учеников. Ведомство рекомендует сделать для первоклассников каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. Дополнительные выходные будут предусмотрены специально для тех, кто только пошел в школу.