В России для детей установили нормы просмотра телевизора: сколько можно сидеть у экрана

Родителям несовершеннолетних рассказали, сколько дети могут смотреть телевизор. Минпросвещения установило соответствующие нормы. Текст письма цитирует ТАСС.
Согласно рекомендациям ведомства, детям в возрасте от трех до семи лет стоит смотреть телевизор по 30 минут в день. Тем, кто попадает в возрастной диапазон 8−10 лет установлена норма в час.
Несовершеннолетним с 11 до 14 лет рекомендовано находиться у телевизора до 2 часов в день. Тем, кто постарше — до 3 часов. Письмо уже направлено в регионы, отмечается в материале.
Минпросвещения также выступило с инициативой о дополнительном отдыхе для самых маленьких учеников. Ведомство рекомендует сделать для первоклассников каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. Дополнительные выходные будут предусмотрены специально для тех, кто только пошел в школу.