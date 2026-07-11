В России для детей установили нормы просмотра телевизора: сколько можно сидеть у экрана

Минпросвещения также выступило с инициативой о дополнительном отдыхе для самых маленьких учеников. Ведомство рекомендует сделать для первоклассников каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. Дополнительные выходные будут предусмотрены специально для тех, кто только пошел в школу.