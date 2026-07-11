Онищенко назвал ожидаемую среднюю продолжительность жизни россиян к 2036 году

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в РФ может достичь 81 года к 2036 году. Такой прогноз сделал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя — 78 лет, а к 2036 году — 81 год», — сказал академик РИА Новости.
По словам академика, система здравоохранения внесла свой вклад в увеличение продолжительности жизни россиян, введя массовую вакцинацию населения и добившись победы над рядом инфекций. В то же время большое влияние на продолжительность жизни оказывает образ жизни каждого человека.
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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни в стране выросла почти вдвое.