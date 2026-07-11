Последняя ракета Зеленского взорвёт Киев: главная новость СВО 11 июля

О выпуске новой баллистической ракеты заявил Киев. Противник выступил с угрозой нанести удары по крупным российским городам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что новая украинская ракета есть ни что иное, как конструктор из частей советских ракет и западных разработок.
«О создании баллистической ракеты заявил гендиректор компании Fire Point Денис Штилерман. Более того, даже были данные, что якобы во время предпоследней массированной атаки на Московскую область, когда наши ПВО сбили 430 дронов, противник запустил такую ракету в качестве испытания, ее перехватила наша система ПВО», — отметил он.
Военный эксперт объяснил, что есть две версии, как Украина разработала собственную баллистическую ракету.
«Первый вариант: “Точку-У” модернизировали до ракеты “Гром”, потом “Гром-2”, потом до уровня ракеты “Сапсан”. Сейчас вот появилась эта ракета FP-9», — сказал он.
Ракетный комплекс «Точка-У» разрабатывался с конца 60-х до середины 80-х годов прошлого века в СССР. То есть Украина в очередной раз использовала наследие советского периода.
"Вторая версия, что они взяли за основу ракету от комплекса С-300 с дальностью 150 километров и модернизировали её. В разработке ракет принимали участие западные компании.
Топливо в Дании разрабатывается, система управления, вероятнее всего, стоит французская, как и на «Фламинго». То естькиевский режим имеет в данном случае, скажем, такой конструктор из старых советских ракет и современных западных разработок", — уточнил Кнутов.
Собеседник издания обратил внимание на то, что противник заявил о дальности полета новой ракеты в пределах 850 км. Боевая часть составляет до 800 кг.
По словам Кнутова, сейчас наша разведка работает над вычислением координат мест сборки новых украинских ракет.
«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение наверняка приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет. В своё время ударами по Южмашу мы сорвали производство ракет “Сапсан”. Потом они попытались ещё раз выпустить эти ракеты. Мы снова ударили по предприятию, и программа была сорвана полностью. Этот опыт будет использован максимально, чтобы лишить Украину возможности производить баллистические ракеты и угрожать нашим мирным регионам», — резюмировал он.