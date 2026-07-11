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Олимпийский чемпион бегун Ваньоньи побил мировой рекорд, который держался 27 лет

Он установил достижение в беге на 1 000 метров.

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи установил мировой рекорд на дистанции 1 000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал кенийцу Ноа Нгени (2.11,96), который установил достижение в сентябре 1999 года. Дистанция 1 000 метров не входит в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Ваньоньи 21 год, он является олимпийским чемпионом и победителем мирового первенства в беге на 800 метров.

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