Олимпийский чемпион бегун Ваньоньи побил мировой рекорд, который держался 27 лет

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Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира

Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.