В ЕАО мужчина облил женщину спиртом и поджег после конфликта

Как установили следователи, по дороге возле магазина мужчина заметил женщину. Он вышел из автомобиля, подошел к ней и начал избивать руками. После того как из кармана потерпевшей выпала бутылка со спиртом, мужчина, по данным следствия, облил ее содержимым и поджег одежду зажигалкой.