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В ЕАО мужчина облил женщину спиртом и поджег после конфликта

Женщину удалось спасти благодаря очевидцам, которые успели потушить загоревшуюся одежду.

В Еврейской автономной области жителю Биробиджанского района предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью после нападения на женщину в селе Валдгейм, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, вечером 3 июля в одном из домовладений между 43-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт. После ссоры женщина ушла, а обвиняемый вызвал такси и отправился по своим делам.

Как установили следователи, по дороге возле магазина мужчина заметил женщину. Он вышел из автомобиля, подошел к ней и начал избивать руками. После того как из кармана потерпевшей выпала бутылка со спиртом, мужчина, по данным следствия, облил ее содержимым и поджег одежду зажигалкой.

Остановить нападение помогли очевидцы. Они потушили пламя на одежде и теле женщины и предотвратили дальнейшие действия нападавшего.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.