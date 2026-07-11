В Хабаровском крае за сутки в трёх ДТП пострадали четыре человека

Всего за сутки на территории региона выявлено 303 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, семеро из них попались в Хабаровске. Ещё девять водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём шесть нарушений зафиксировано в краевой столице. Сами пешеходы тоже нарушали: пять человек переходили дорогу с нарушениями. Кроме того, 15 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД.