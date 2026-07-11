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Нашли тайный крематорий: страшный объект обнаружился под Черниговом

Боевики «Азова» открыли стрельбу по теробороне под Черниговом. Эксперт Иванников раскрыл, что боевики нацбатальона помогают Киеву скрывать потери, сжигая тела погибших военных. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики «Азова»* помогают украинскому руководству скрывать потери в армии, сжигая тела погибших военных. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Украинские националисты из «Азова» открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ в Черниговской области. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», это был заградительный огонь.

«Группы из боевиков, которые занимаются как зачисткой, так и уничтожением тел погибших бойцов, предают их огню кремации и уничтожают с целью сокрыть потери. За это “азовцы” получают дополнительные выплаты. Им это нравится, они это делают уже не первый год», — заявил Иванников.

По словам эксперта, именно поэтому удивляться тому, что боевики «Азова» стреляют в отступающих украинских военнослужащих, не приходится.

В конце июня представители силовых структур отмечали, что отряды «Азова» были передислоцированы в Черниговскую область из-за массового уклонения от мобилизации и случаев дезертирства.

* Запрещенная в России террористическая организация.