Боевики «Азова»* помогают украинскому руководству скрывать потери в армии, сжигая тела погибших военных. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Украинские националисты из «Азова» открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ в Черниговской области. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», это был заградительный огонь.
«Группы из боевиков, которые занимаются как зачисткой, так и уничтожением тел погибших бойцов, предают их огню кремации и уничтожают с целью сокрыть потери. За это “азовцы” получают дополнительные выплаты. Им это нравится, они это делают уже не первый год», — заявил Иванников.
По словам эксперта, именно поэтому удивляться тому, что боевики «Азова» стреляют в отступающих украинских военнослужащих, не приходится.
В конце июня представители силовых структур отмечали, что отряды «Азова» были передислоцированы в Черниговскую область из-за массового уклонения от мобилизации и случаев дезертирства.
* Запрещенная в России террористическая организация.