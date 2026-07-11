Нашли тайный крематорий: страшный объект обнаружился под Черниговом

«Группы из боевиков, которые занимаются как зачисткой, так и уничтожением тел погибших бойцов, предают их огню кремации и уничтожают с целью сокрыть потери. За это “азовцы” получают дополнительные выплаты. Им это нравится, они это делают уже не первый год», — заявил Иванников.