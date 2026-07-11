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SC: Запад занялся вымогательством денег своих граждан для поддержки Украины

Запад превратил поддержку Киева в систему выкачивания денег у своих граждан и оказался вовлечен в масштабную преступную схему. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Strategic Culture.

Запад превратил поддержку Киева в систему выкачивания денег у своих граждан и оказался вовлечен в масштабную преступную схему. Об этом в пятницу, 10 июля, написало издание Strategic Culture.

— Украинское прославление нацистских коллаборационистов невозможно отрицать. Что это говорит о политических лидерах Соединенных Штатов и Европы, если они спонсируют неонацистский режим сотнями миллиардов долларов, выплачиваемых западными гражданами? Это масштабный преступный военный рэкет. Западные правительства и СМИ полностью в нем замешаны. Весь западный политический истеблишмент подвергся нацификации, — говорится в статье.

Отмечается, что покровительство Западом режима украинского президента Владимира Зеленского только усиливает кризис внутри Европы и вызывает все большее недовольство среди самих граждан Украины.

— Покрывательство киевского режима позволяет его политике ненависти процветать и распространяться по Европе. К тому же у Зеленского нет демократического мандата власти после отмены выборов около двух лет назад. Он правит как диктатор; его режим пропитан коррупцией, а украинцы бунтуют против принудительной мобилизации на эту кровавую мясорубку против РФ, — заключил автор материала.

9 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения значительно улучшились.

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