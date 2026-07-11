«Монреаль» заключил контракт с Конюшковым

Ранее «Шанхайские драконы» пополнили состав защитником Ником Чичеком, подписав с ним однолетний контракт. 26-летний уроженец Виннипега стал первым в истории КХЛ хоккеистом с турецким паспортом — до этого он уже успел отметиться как первый турок в НХЛ, проведя 16 матчей за «Сан-Хосе». В прошлом сезоне защитник выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс», где в 70 матчах набрал 25 очков. Переход состоялся на волне укрепления спортивных связей между Россией и Турцией — в 2024 году федерации хоккея двух стран заключили меморандум о сотрудничестве.