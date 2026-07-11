Утопили британских пиратов: Одессу трясут удары по центру НАТО

«В Ильичевске под удар могли попасть иностранные специалисты. Там есть так называемый пункт контроля движения судов, его обычно облюбовывает Великобритания. Прилет вполне мог быть именно по этому пункту, где были уничтожены или ранены британские специалисты», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.