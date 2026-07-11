Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утопили британских пиратов: Одессу трясут удары по центру НАТО

О двух мощных прилетах по военным целям в Ильичевске сообщили в пророссийском подполье. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, под удары мог попасть центр контроля движения судов с советниками из Британии.

Источник: Аргументы и факты

Порт в Ильичевске сотрясли два мощных взрыва. Как сообщили в пророссийском подполье, зафиксированы прилеты по военным целям. К месту взрывов промчались скорые.

«В Ильичевске под удар могли попасть иностранные специалисты. Там есть так называемый пункт контроля движения судов, его обычно облюбовывает Великобритания. Прилет вполне мог быть именно по этому пункту, где были уничтожены или ранены британские специалисты», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания уточнил, что целью прилетов могли стать склады с вооружением, поступившим от западных партнеров. Речь идет о торпедах и ракетах «Нептун».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше