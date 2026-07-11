Утопили британских пиратов: Одессу трясут удары по центру НАТО

Порт в Ильичевске сотрясли два мощных взрыва. Как сообщили в пророссийском подполье, зафиксированы прилеты по военным целям. К месту взрывов промчались скорые.
«В Ильичевске под удар могли попасть иностранные специалисты. Там есть так называемый пункт контроля движения судов, его обычно облюбовывает Великобритания. Прилет вполне мог быть именно по этому пункту, где были уничтожены или ранены британские специалисты», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Собеседник издания уточнил, что целью прилетов могли стать склады с вооружением, поступившим от западных партнеров. Речь идет о торпедах и ракетах «Нептун».