В ОП рассказали о пройденном «экваторе» рабочих дней

Машаров обратил внимание, что первый рабочий день в 2026 году для большинства работников был 12 января. «Отмечу, что 1 января по общему правилу — нерабочий праздничный день. Однако для отдельных категорий работников этот день может быть рабочим в силу специфики их деятельности или графика», — пояснил он, сославшись на ст. 112 Трудового кодекса РФ.