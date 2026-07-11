В ОП рассказали о пройденном «экваторе» рабочих дней

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первая половина рабочего года уже пройдена, «экватор» рабочих дней прошел 9 июля. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными — 247 рабочих дней. Половина от этого числа — 123,5 дня, округляем до 124 дней. С учетом праздников и выходных дней 124 рабочих дня приходятся примерно на 9 июля», — сказал эксперт.
Машаров обратил внимание, что первый рабочий день в 2026 году для большинства работников был 12 января. «Отмечу, что 1 января по общему правилу — нерабочий праздничный день. Однако для отдельных категорий работников этот день может быть рабочим в силу специфики их деятельности или графика», — пояснил он, сославшись на ст. 112 Трудового кодекса РФ.