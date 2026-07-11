Во Владивостоке 55 пар связали себя узами брака в День семьи, любви и верности

Для каждой из 55 пар этот день стал началом новой семейной истории. Молодожены торжественно обменялись кольцами, произнесли заветные слова согласия и получили на руки свои первые свидетельства о браке. Сотрудники ЗАГС поздравляли молодых супругов и желали им взаимопонимания, благополучия и долгих лет совместной жизни. Особый статус мероприятию придало то, что 11 пар приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла в филиале Национального центра «Россия».