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Во Владивостоке 55 пар связали себя узами брака в День семьи, любви и верности

В городских ЗАГСах царила праздничная атмосфера.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке 8 июля стало по-настоящему семейным праздником. В День семьи, любви и верности, который в России отмечают в память о святых Петре и Февронии, свои отношения официально зарегистрировали 55 пар. Для них сотрудники городских отделов ЗАГС постарались создать особую, теплую атмосферу — залы украсили свежими цветами, а главным символом торжества стала ромашка, олицетворяющая любовь, верность и чистоту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Для каждой из 55 пар этот день стал началом новой семейной истории. Молодожены торжественно обменялись кольцами, произнесли заветные слова согласия и получили на руки свои первые свидетельства о браке. Сотрудники ЗАГС поздравляли молодых супругов и желали им взаимопонимания, благополучия и долгих лет совместной жизни. Особый статус мероприятию придало то, что 11 пар приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла в филиале Национального центра «Россия».

Глава Владивостока Константин Шестаков лично поздравил не только новобрачных, но и супругов, которые уже много десятилетий хранят верность друг другу. Он вручил им цветы и поблагодарил за пример стойкости и преданности, который они подают молодежи.