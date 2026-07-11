Вембаньяма подписал пятилетний контракт с «Сан-Антонио» на $252 млн

Ранее «Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний контракт с российским защитником Богданом Конюшковым. Следующий сезон 23-летний хоккеист проведёт в нижегородском «Торпедо», которое расторгло с ним соглашение, чтобы он мог оформить отношения с клубом НХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Конюшков провёл 67 матчей, набрал 38 очков и вошёл в число самых результативных защитников лиги. «Монреаль» выбрал его на драфте 2023 года под общим 110-м номером. Официально переход в НХЛ состоится в сезоне-2027/28.