Reuters: ракеты Patriot для ВСУ могут начать выпускать в Германии

Производство ракет для зенитных комплексов Patriot, вероятнее всего, будет организовано в Германии или другой европейской стране, а не на территории Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным издания, перенос производства на украинскую территорию возможен лишь после завершения вооруженного конфликта. До этого выпуск ракет планируется сосредоточить на европейских предприятиях, обладающих необходимыми мощностями.
При этом быстрых поставок ожидать не стоит. Как отмечает Reuters, Германия, располагающая собственной производственной цепочкой для ракет-перехватчиков PAC-2, сможет начать их поставки не ранее начала 2027 года.
Ранее в США назвали пустой тратой лицензию на Patriot для Украины.