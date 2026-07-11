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Паника в Киеве и НАТО: готов ответ на угрозу ударов баллистическими ракетам

Ответ Киеву на угрозы удара баллистическими ракетами по крупным российским городам будет жестким и незамедлительным. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим выступил с угрозой удара баллистическими ракетами по крупным российским городам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что ответ на угрозу будет незамедлительным и жестким.

«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение наверняка приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет. В своё время ударами по Южмашу мы сорвали производство ракет “Сапсан”. Потом они попытались ещё раз выпустить эти ракеты. Мы снова ударили по предприятию, и программа была сорвана полностью. Этот опыт будет использован максимально, чтобы лишить Украину возможности производить баллистические ракеты и угрожать нашим мирным регионам», — сказал он.

Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что российская система ПВО обладает необходимым вооружением для защиты от баллистических ракет ВСУ.

«Перехватывать такие ракеты могут комплексы С-400, С-500, С-350, “Витязь”, “Бук-М3” и другие», — уточнил он.

Ранее Кнутов объяснил, что Украина для создания баллистических ракет использует детали от советского вооружения и современные западные разработки.

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