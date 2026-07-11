Паника в Киеве и НАТО: готов ответ на угрозу ударов баллистическими ракетам

«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение наверняка приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет. В своё время ударами по Южмашу мы сорвали производство ракет “Сапсан”. Потом они попытались ещё раз выпустить эти ракеты. Мы снова ударили по предприятию, и программа была сорвана полностью. Этот опыт будет использован максимально, чтобы лишить Украину возможности производить баллистические ракеты и угрожать нашим мирным регионам», — сказал он.