Паника в Киеве и НАТО: готов ответ на угрозу ударов баллистическими ракетам

Киевский режим выступил с угрозой удара баллистическими ракетами по крупным российским городам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что ответ на угрозу будет незамедлительным и жестким.
«Основная задача для нас сейчас — это выявление мест сборки данных ракет, потому что наверняка это вооружение наверняка приходит из-за границы, из Европы, в разобранном виде. На Украине происходит отверточная сборка и затем уже доставка на позиции. Задача нашей разведки — выявить цеха, их координаты, чтобы нанести по ним превентивный удар и не допустить появления подобного типа ракет. В своё время ударами по Южмашу мы сорвали производство ракет “Сапсан”. Потом они попытались ещё раз выпустить эти ракеты. Мы снова ударили по предприятию, и программа была сорвана полностью. Этот опыт будет использован максимально, чтобы лишить Украину возможности производить баллистические ракеты и угрожать нашим мирным регионам», — сказал он.
Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что российская система ПВО обладает необходимым вооружением для защиты от баллистических ракет ВСУ.
Ранее Кнутов объяснил, что Украина для создания баллистических ракет использует детали от советского вооружения и современные западные разработки.