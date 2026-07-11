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Историк Дюков: захоронения жертв Волынской резни не отмечены из-за Киева

Украинские власти неохотно допускают участие поляков к эксгумации тел, отметил научный сотрудник Института российской истории РАН.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Значительная часть мест захоронения жертв Волынской резни никак не отмечена, потому что они находятся на территории современной Украины, власти которой неохотно допускают участие поляков к эксгумации тел жертв. Об этом заявил ТАСС научный сотрудник Института российской истории РАН, член Научного совета Российского военно-исторического общества Александр Дюков.

«Более того, значительная часть мест упокоения жертв Волынской резни никак не отмечена, не музеефицирована, потому что они находятся на территории современной Украины», — сказал Дюков.

Он отметил, что украинские власти сами никогда не планировали извлекать тела убитых поляков. А сейчас они очень неохотно допускают поляков к участию в эксгумации в нескольких местах таких массовых убийств, заключил историк.