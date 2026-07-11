В Хабаровском крае за сутки потушили 15 техногенных пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 15 техногенных пожаров, два из которых случились в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. В лесах края сохраняется I-V класс пожарной опасности. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались трижды, для аварийно-спасательных работ — один раз.
На туристических маршрутах зарегистрировано 11 групп общей численностью 119 человек, из них 37 детей. Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 28−30 градусов.
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