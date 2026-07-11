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Фуры с дронами и катапульты: раскрыта новая тактика атак ВСУ на РФ

В ночь на 10 июля российские средства ПВО сбили 376 украинских беспилотников. Как изменилась тактика ВСУ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ изменили тактику запуска беспилотников на российские регионы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны сбили над Брянской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.

По словам специалиста, среди дронов, использующихся в атаках на РФ, чаще всего фигурируют «Лютый» и FP-1.

«Произошла смена концепции старта беспилотников. Они запускаются не со взлетно-посадочных площадок, а со специализированных стартовых модулей на специальном ракетном ускорителе. То есть подъезжает обычная гражданская фура, с которой снимается тент, там стоит катапульта. Подъезжают еще фуры с комплектующими для беспилотников для крупноузловой сборки. Фактически это фюзеляж, к которому цепляют крылья и хвостовое оперение», — пояснил эксперт.

Собранный беспилотник ставят на катапульту и запускают.

«После того как все беспилотники запустили, они сворачиваются и уезжают, потому что наши Вооруженные силы эффективно находят площадки для старта и даже поджидают на этих площадках стартовые команды с техникой и беспилотниками, и уничтожают их на месте, поэтому им каждый раз приходится выбирать новое место для запуска», — добавил специалист.

Ранее стало известно, откуда запустили БПЛА для атаки на Таганрог.

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