Фуры с дронами и катапульты: раскрыта новая тактика атак ВСУ на РФ

«После того как все беспилотники запустили, они сворачиваются и уезжают, потому что наши Вооруженные силы эффективно находят площадки для старта и даже поджидают на этих площадках стартовые команды с техникой и беспилотниками, и уничтожают их на месте, поэтому им каждый раз приходится выбирать новое место для запуска», — добавил специалист.