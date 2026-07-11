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Сигал заявил, что многие в Европе проглотили идею о том, что Россия — монстр

Президент Российской Федерации Владимир Путин является величайшим лидером в мире. Такое мнение высказал американский актер Стивен Сигал.

Президент Российской Федерации Владимир Путин является величайшим лидером в мире. Такое мнение высказал американский актер Стивен Сигал.

— Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире, — заявил он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Также артист дал оценку президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и главе Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, украинский лидер остался тем, кем он всегда и был, а именно актером. Главу Белого дома он охарактеризовал как человека, у которого есть свой стиль.

— Для некоторых правда не будет иметь никакого значения. Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это страшный монстр, — сказал Сигал, отвечая на вопрос издания о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и РФ.

Актер получил гражданство России в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году.

Ранее Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. Он также сообщил, что готов продолжать жить и работать в России.

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