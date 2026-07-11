Конвейер смерти: «Азов» устроил террор в рядах ВСУ

«Многие преступления, совершённые в отношении украинских военнослужащих, лежат именно на боевиках “Азова”. У них созданы специальные отряды для этого. Они занимаются как зачисткой, так и уничтожением тел погибших бойцов: предают их огню, кремируют с целью скрыть потери. За это “азовцы” получают дополнительные выплаты. Им это нравится, они это делают уже не первый год», — рассказал эксперт.