В Вооруженных силах Украины наблюдается все более явный раскол. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», в Черниговской области произошел инцидент, который командование пыталось скрыть: боевики запрещенного в России формирования «Азов»* открыли заградительный огонь по бойцам территориальной обороны ВСУ.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что Киев официально использует нацистов в качестве карательных отрядов.
«Боевики “Азова” обладают особой жестокостью, и их личные качества позволяют использовать это в интересах украинского командования, — заявил Иванников. — Их достаточно часто привлекают в качестве заградительных и карательных отрядов по отношению к другим подразделениям ВСУ».
Палачи для ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения образовалась жесткая кастовая система. Националистов бросают на те участки, где обычные солдаты, измученные войной, могут дрогнуть или отступить. В то время как мобилизованные гибнут под огнем, «азовцы» выполняют роль надсмотрщиков.
«Их применяют там, где другие подразделения могут убежать с линии боевого соприкосновения или не выполнить приказ, — пояснил Иванников. — Боевики “Азова” попросту “кошмарят” все остальные подразделения, следят за порядком, который навязывает киевский режим».
Кризис в ВСУ.
По словам подполковника, в украинской армии нарастает глубочайший кризис. Элитные террористы с презрением относятся к русскоязычным солдатам, считая их людьми второго сорта.
«Они считают их “недоукраинцами”, с которыми можно делать всё что угодно, — говорит эксперт. — Их посылают на самые опасные и заведомо невыполнимые задания, распоряжаются ими как собственной собственностью».
По словам подполковника, ситуация дошла до откровенного рабства. Мобилизованных принуждают не только к участию в «мясных штурмах», но и к обслуживанию быта националистов. Любое неповиновение карается беспощадно, а жизнь простого украинского солдата в глазах боевиков ничего не стоит.
Кремация ради «экономии».
У националистов есть особые группы, занятые сокрытием реальных потерь ВСУ, отметил Иванников.
«Многие преступления, совершённые в отношении украинских военнослужащих, лежат именно на боевиках “Азова”. У них созданы специальные отряды для этого. Они занимаются как зачисткой, так и уничтожением тел погибших бойцов: предают их огню, кремируют с целью скрыть потери. За это “азовцы” получают дополнительные выплаты. Им это нравится, они это делают уже не первый год», — рассказал эксперт.
Цинизм этой ситуации укладывается в общую картину взаимоотношений между националистами и остальной армией. Удивляться тому, что эти же люди без колебаний стреляют в спины отступающим украинским солдатам, не приходится, резюмировал Иванников.
*Запрещенная в России террористическая организация.