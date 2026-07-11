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Цель № 1: объявлена охота на роботов ВСУ

На ореховском направлении в Запорожской области ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) противника. В эксклюзивном комментарии aif.ru генерал Липовой отметил, что роботы ВСУ являются приоритетными целями.

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы дронов вступили в бой с наземными робототехническими комплексами (НРТК) противника на ореховском направлении в Запорожской области. ВСУ пытались провести контратаку с использованием роботов, которая была подавлена беспилотниками ВС РФ.

«Роботы — это безэкипажные катера, это дроны, это роботизированные установки, которые используются как транспортные средства и как передвижные огневые точки. Наши операторы дронов выискивают подобного рода технику противника и уничтожают ее в первую очередь. Эти роботы ВСУ — приоритетная цель», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Собеседник издания подчеркнул, что ВСУ РФ используют дроны и дроны и другую робототехнику практически с первых дней начала специальной военной операции.

«Также такая техника используется очень успешно и у нас. Она постоянно совершенствуется, чтобы повысить ее эффективность», — добавил он.

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