В Красноярске изменят схему движения троллейбуса № 13

По информации мэрии Красноярска, 11 июля с 8:00 до 17:00 в краевом центре временно изменится схема движения троллейбуса № 13. Это связано с обрезкой веток деревьев в районе дома № 50 на улице Калинина: на время работ там отключат контактную сеть. В этот период троллейбусы будут ходить в прямом и обратном направлении через Красную площадь, улицы Робеспьера, Республики, Маерчака, Калинина и Тотмина до остановки «Северо-Западный район». После завершения работ троллейбусы № 13 вернутся на привычный маршрут. Кроме того, в городе ранее изменили схему движения автобусов № 35 и № 36. Они временно не проходят по участку улицы Стасовой в районе Юдинской долины, где из-за выхода грунтовой воды просело дорожное полотно. После заезда в Ветлужанку автобусы идут по улицам Тотмина, Калинина, Кедровая, через поселок Минино, далее по Сосновой до остановки «Сады Гелиос-4». В обратном направлении транспорт следует по той же схеме. Маршрут до микрорайона Ветлужанка со стороны железнодорожного вокзала остается без изменений. На проблемном участке продолжаются аварийные работы, движение личного транспорта там может быть затруднено. Напомним, что 87 автомобилей красноярских должников арестовали приставы.