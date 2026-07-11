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Романтика в филармонии, поэтический вечер о Цветаевой и экскурсия за кулисы: чем заняться на выходных в Красноярске

Культурный гид по Красноярску на новый уикенд.

В Красноярске на выходных погода будет нежаркой.

В субботу, 11 июля, утром температура составит около +14 °C. К обеду воздух прогреется до +19 °C, а максимальная температура днём достигнет +22 °C. Будет пасмурно. Вечером и ночью ожидается небольшой дождь.

В воскресенье, 12 июля, утром ожидается туман и температуры до +14 °C, будет безоблачно. Днем воздух прогреется до +22 °C. Вечером похолодает до +17 °C. Осадков не прогнозируют.

«Пасть».

Где: «Синема-парк», «Киномакс».

Когда: 11 и 12 июля.

Группа туристов отправляется в круиз по озёрам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.

«Трасса “Море-море”».

Где: «Эпицентр», «Киномакс», «Синема-парк».

Когда: 11 и 12 июля.

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулём — наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и её новый жених. Тёма пойдет на всё, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасённая ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза.

Отражения любви.

Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.

Когда: 11 июля.

Концерт станет настоящим подарком для влюбленных и всех, кто ценит красоту момента. «Отражения любви» — это больше, чем концерт. Это приглашение в мир, где музыка становится зеркалом ваших чувств. Представьте: вы сидите за уютным столиком, в атмосфере романтики и тепла, а перед вами разворачивается история, рассказанная языком звуков.

Источник: krasfil.ru.

Тайны музыкального лабиринта.

Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.

Когда: 11 июля.

Это возможность заглянуть за кулисы музыкальной магии и погрузиться в таинственный мир музыки, полный тайн и загадочных историй. Вы заглянете в места, куда обычно закрыт вход для широкой публики — гримерные для артистов, репетиционные залы, костюмерные, студию звукозаписи и, конечно, на сцену, где рождаются великие произведения искусства.

Музыкально-поэтический спектакль «Предчувствие».

Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.

Когда: 11 июля.

Заслуженная артистка Красноярского края Ольга Белоброва вместе со зрителем пытается понять и почувствовать безмерную любовь, боль, счастье и отчаяние гениального поэта, но, вместе с тем, и женщины, которая не могла существовать без любви — любви, не требующей ответа, в которой Цветаева, по ее словам, «всегда разбивалась вдребезги», и стихи ее были «те самые серебряные сердечные дребезги».

Дверь закрой!

Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.

Когда: 12 июля.

Эта история про обыкновенную семью, мир, который продуман до мелочей, но в котором каждый (?) чувствует себя не на своем месте. Герои стремятся разрешить внутренний конфликт, в котором стирается грань между эгоизмом и любовью к ближнему.

Трагикомедия в одном действии, построенная на бытовом абсурде, по одноименной пьесе Олега Богаева. Особенность постановки — гиперреализм.

Рутина.

Где: Креативное пространство «Индустрия», улица Ады Лебедевой, 93 В.

Когда: 11 и 12 июля.

Экспозиция объединяет живопись, графику и фотографию. Автор избегает выразительных жестов и драматических поз, фиксируя состояния, в которых человек больше не пытается выглядеть «кем-то» и использует ошибку и несоответствие как рабочий метод и способ говорить о норме повседневной жизни. Тело в работах художника превращается в палимпсест: в нём остаются следы времени, работы, чужих ожиданий, различных отношений.

Куратор выставки Полина Суздалева предлагает с помощью оптики выставки увидеть в повседневности «не серый фон, а саму живую ткань бытия».

Капелько, Горенский. Коллекционная живопись.

Где: Музей художника Б. Я. Ряузова, улица Ленина, 127.

Когда: 11 и 12 июля.

Владимир Капелько и Геннадий Горенский — однокурсники по первому выпуску Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова 1963 году. Их творческий путь начинался вместе: ходили на этюды, делили мастерскую, спорили об искусстве.

В экспозицию вошли 24 живописных произведения (в том числе 3 огромные, выдающиеся картины, достойные музейных собраний) предоставленные для выставки красноярцем — страстным ценителем сибирского искусства второй половины ХХ века.

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