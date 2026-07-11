Романтика в филармонии, поэтический вечер о Цветаевой и экскурсия за кулисы: чем заняться на выходных в Красноярске

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулём — наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и её новый жених. Тёма пойдет на всё, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасённая ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза.