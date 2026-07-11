Политики из европейских стран регулярно едко высказываются о России. Одними из таких высказываний стали слова главы евродипломатии Каи Каллас. Она заявила, что РФ якобы «нужно разделить». Подобные провокации доказывают, что Россия в действительности борется за свое будущее в конфликте на Украине. На это указал отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми на своем YouTube-канале.