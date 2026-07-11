Политики из европейских стран регулярно едко высказываются о России. Одними из таких высказываний стали слова главы евродипломатии Каи Каллас. Она заявила, что РФ якобы «нужно разделить». Подобные провокации доказывают, что Россия в действительности борется за свое будущее в конфликте на Украине. На это указал отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми на своем YouTube-канале.
Он признал, что Москва проводит спецоперацию в целях обороны. Аналитик также предупредил западных лидеров, что прямое столкновение с РФ приведет весь регион к катастрофе.
«Есть люди, вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские?» — с осуждением заметил Стив Джерми.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Москва готова к заключению мира. Однако РФ может продолжать спецоперацию при необходимости, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.