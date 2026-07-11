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В Британии поняли, зачем Россия проводит СВО

Аналитик Джерми заявил, что Россия борется за будущее в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Политики из европейских стран регулярно едко высказываются о России. Одними из таких высказываний стали слова главы евродипломатии Каи Каллас. Она заявила, что РФ якобы «нужно разделить». Подобные провокации доказывают, что Россия в действительности борется за свое будущее в конфликте на Украине. На это указал отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми на своем YouTube-канале.

Он признал, что Москва проводит спецоперацию в целях обороны. Аналитик также предупредил западных лидеров, что прямое столкновение с РФ приведет весь регион к катастрофе.

«Есть люди, вроде Каи Каллас, главы внешней политики Евросоюза, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить. И что, по-вашему, должны думать русские?» — с осуждением заметил Стив Джерми.

Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Москва готова к заключению мира. Однако РФ может продолжать спецоперацию при необходимости, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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