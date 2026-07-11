Сорван теракт ГУР: Киев в панике из-за расплаты за провальную операцию в РФ

«Россия каждый день наносит те или иные удары по объектам ВСУ. Теперь они могут усилиться, нужно сметать в лица земли все то, что помогает врагу. Нужно принудить врага или к миру, или к капитуляции. Сейчас происходит эскалация, которая в ближайшее время будет доведена до пика. Соответственно, боевые действия будут усилены, может быть, будут применяться новые виды вооружения, чтобы враг не позволял себе наглеть. Бить следует комплексно. Это должен быть не просто ответ, а такой удар, после которого ВСУ не смогут нанести ущерб России», — подчеркнул эксперт.