Сорван теракт ГУР: Киев в панике из-за расплаты за провальную операцию в РФ

Удары по военным объектам на Украине усилятся после срыва теракта на российском аэродроме, который готовил Киев, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, по данным ФСБ, Главное управление разведки МО Украины готовило масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого из 13 беспилотников составляла более 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Предполагаемый исполнитель теракта проявил сознательность и лично обратился в территориальный орган безопасности, где рассказал о готовящейся операции. В результате теракт Киева был сорван.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что ответ Киеву последует незамедлительно.
«Россия каждый день наносит те или иные удары по объектам ВСУ. Теперь они могут усилиться, нужно сметать в лица земли все то, что помогает врагу. Нужно принудить врага или к миру, или к капитуляции. Сейчас происходит эскалация, которая в ближайшее время будет доведена до пика. Соответственно, боевые действия будут усилены, может быть, будут применяться новые виды вооружения, чтобы враг не позволял себе наглеть. Бить следует комплексно. Это должен быть не просто ответ, а такой удар, после которого ВСУ не смогут нанести ущерб России», — подчеркнул эксперт.
Ранее Минобороны РФ раскрыло детали ударов возмездия.