Первый госцентр реабилитации тигров откроют в Уссурийском заповеднике

Открытие центра — важный шаг в сохранении популяции амурского тигра, численность которого в Приморье остаётся под постоянным контролем экологов и властей. Новый комплекс позволит не только спасать раненых зверей, но и проводить научные наблюдения, которые помогут выработать более эффективные методы работы с хищниками. При этом контакт человека с животными будет сведён к минимуму, что повышает шансы успешной адаптации тигров после возвращения в дикую природу.