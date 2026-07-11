Первый госцентр реабилитации тигров откроют в Уссурийском заповеднике

В Уссурийском заповеднике завершается строительство уникального реабилитационного центра для диких животных — первого в стране государственного объекта подобного профиля. Его возвели по поручению Президента России Владимира Путина. Открытие запланировано на осень 2026 года.
Центр рассчитан на одновременное содержание до восьми особей амурского тигра. Для животных обустроены просторные вольеры с системами видеонаблюдения и тепловизорами — это позволяет круглосуточно следить за состоянием хищников без вмешательства человека. В ветеринарном блоке установлено оборудование для диагностики и лечения, включая аппарат ИВЛ, кислород для которого будут производить прямо на месте.
Учреждение обеспечит полный цикл работы: от изъятия раненого или ослабленного животного из природы до его восстановления и выпуска в тайгу. Помимо тигров, в будущем здесь появятся вольеры для леопардов, медведей и птиц.
Ранее в Приморье не существовало специализированной государственной базы для реабилитации краснокнижных хищников. Животных, нуждающихся в помощи, приходилось размещать в частных центрах, что не всегда гарантировало необходимые условия. Новый объект, по оценке специалистов, закроет эту потребность.
Открытие центра — важный шаг в сохранении популяции амурского тигра, численность которого в Приморье остаётся под постоянным контролем экологов и властей. Новый комплекс позволит не только спасать раненых зверей, но и проводить научные наблюдения, которые помогут выработать более эффективные методы работы с хищниками. При этом контакт человека с животными будет сведён к минимуму, что повышает шансы успешной адаптации тигров после возвращения в дикую природу.