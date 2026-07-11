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В России хотят корректировать генетику: для этого достаточно изменить всего одну вещь

Голикова: в РФ исследуют возможность коррекции генетики питанием.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться программа коррекции генетики при помощи питания. Об этом информировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что питание является составляющей здорового долголетия.

«И сейчас вот у наших ученых есть темы, по которым они работают, и как только будет какой-то результат, мы его, конечно, предъявим» — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС о возможности коррекции генетики при помощи питания.

Ранее ученый-генетик перечислил ключевые вызовы на пути к продлению жизни людей, подчеркнув, что генетика на 90% определяет предел жизни человека.

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