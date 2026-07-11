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Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля 2026 года.

Для Овнов этот день благоприятен для поездок. Все дела, связанные с дорогой, лучше решить до обеда. Во второй половине дня уделите внимание автомобилю или велосипеду: проверьте состояние колес, тормозов и уровень масла. К вечеру может возникнуть мелкий спор со старшими родственниками. Не стоит раздувать конфликт — проявите уступчивость, и ситуация быстро уладится.

Сегодня Тельцам особенно хорошо будут удаваться практические дела. Можно заняться ремонтом мебели, сантехники или электрики — результат порадует. Если что-то не получится сразу, не раздражайтесь и переключитесь на другое занятие. Подходящее время, чтобы навестить родителей или помочь на даче.

Близнецов ждет насыщенный контактами день. Позвоните тем, кому давно обещали, и ответьте на сообщения, которые откладывали. Благоприятно решаются вопросы с документами, справками и возвратом покупок. Если вас пригласят в гости, не отказывайтесь — возможны интересные знакомства и приятное общение.

Ракам стоит посвятить день дому и созданию уюта. Не обязательно заниматься генеральной уборкой — достаточно добавить приятные мелочи, которые сделают атмосферу теплее. Младшие родственники или дети могут попросить помощи, и им стоит уделить время. Рабочие вопросы лучше отложить: не отвечайте на письма и сообщения в выходной день.

Настроение Львов будет напрямую влиять на отношения с окружающими. Доброжелательность привлечет людей, а раздражительность, наоборот, оттолкнет. День подходит для встреч с друзьями, семейных посиделок или отдыха на природе. Не спешите делать крупные покупки в интернете.

Девам этот день подойдет для наведения порядка и избавления от лишнего. Разберите ящики с проводами и зарядными устройствами, пересмотрите гардероб и избавьтесь от вещей, которыми давно не пользуетесь. Во время покупок придерживайтесь заранее составленного списка. Вечер посвятите уходу за собой — это поможет поднять настроение.

Весам утро подходит для решения финансовых и юридических вопросов. Днем можно встретиться с друзьями и обсудить планы или последние новости. Во второй половине дня возможен неожиданный визит гостей — постарайтесь принять их радушно. Не вмешивайтесь в чужие семейные конфликты, они разрешатся и без вашего участия.

Сегодня Скорпионам лучше провести время в одиночестве или в компании самых близких людей. Если общение утомляет, не бойтесь вежливо отказаться от лишних разговоров. Благоприятный момент, чтобы пересмотреть свои финансовые подписки и отказаться от ненужных расходов. Вечером полезно расслабиться и лечь спать пораньше.

День располагает Стрельцов к активности. Подойдут прогулки, спортивные игры или поездка на велосипеде. Удачной может оказаться покупка в строительном или садовом магазине. При этом с мелкими приобретениями на рынке стоит быть осторожнее. Не забудьте позвонить другу или знакомому, который живет далеко, — ваше внимание его приятно удивит.

Козероги в этот день могут решить бытовые и жилищные вопросы. Если были недопонимания с соседями, сейчас хороший момент для примирения. Рабочие дела лучше отложить и не отвлекаться на почту и уведомления. К вечеру может появиться сильная усталость и сонливость — позвольте себе отдохнуть.

День принесет Водолеям неожиданные встречи и интересные знакомства. Случайный разговор может оказаться полезным или приятным, поэтому будьте открыты к общению. Хорошее время для кулинарных экспериментов и домашних хлопот.

Рыбам сегодня особенно важно хорошо отдохнуть и выспаться. Вторую половину дня посвятите спокойным занятиям, которые приносят удовольствие и помогают расслабиться. Не соглашайтесь на спонтанные поездки и шумные мероприятия, иначе быстро почувствуете усталость, передает «ЯСИА».