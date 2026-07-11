Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля

Козероги в этот день могут решить бытовые и жилищные вопросы. Если были недопонимания с соседями, сейчас хороший момент для примирения. Рабочие дела лучше отложить и не отвлекаться на почту и уведомления. К вечеру может появиться сильная усталость и сонливость — позвольте себе отдохнуть.