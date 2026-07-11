Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля 2026 года.
Для Овнов этот день благоприятен для поездок. Все дела, связанные с дорогой, лучше решить до обеда. Во второй половине дня уделите внимание автомобилю или велосипеду: проверьте состояние колес, тормозов и уровень масла. К вечеру может возникнуть мелкий спор со старшими родственниками. Не стоит раздувать конфликт — проявите уступчивость, и ситуация быстро уладится.
Сегодня Тельцам особенно хорошо будут удаваться практические дела. Можно заняться ремонтом мебели, сантехники или электрики — результат порадует. Если что-то не получится сразу, не раздражайтесь и переключитесь на другое занятие. Подходящее время, чтобы навестить родителей или помочь на даче.
Близнецов ждет насыщенный контактами день. Позвоните тем, кому давно обещали, и ответьте на сообщения, которые откладывали. Благоприятно решаются вопросы с документами, справками и возвратом покупок. Если вас пригласят в гости, не отказывайтесь — возможны интересные знакомства и приятное общение.
Ракам стоит посвятить день дому и созданию уюта. Не обязательно заниматься генеральной уборкой — достаточно добавить приятные мелочи, которые сделают атмосферу теплее. Младшие родственники или дети могут попросить помощи, и им стоит уделить время. Рабочие вопросы лучше отложить: не отвечайте на письма и сообщения в выходной день.
Настроение Львов будет напрямую влиять на отношения с окружающими. Доброжелательность привлечет людей, а раздражительность, наоборот, оттолкнет. День подходит для встреч с друзьями, семейных посиделок или отдыха на природе. Не спешите делать крупные покупки в интернете.
Девам этот день подойдет для наведения порядка и избавления от лишнего. Разберите ящики с проводами и зарядными устройствами, пересмотрите гардероб и избавьтесь от вещей, которыми давно не пользуетесь. Во время покупок придерживайтесь заранее составленного списка. Вечер посвятите уходу за собой — это поможет поднять настроение.
Весам утро подходит для решения финансовых и юридических вопросов. Днем можно встретиться с друзьями и обсудить планы или последние новости. Во второй половине дня возможен неожиданный визит гостей — постарайтесь принять их радушно. Не вмешивайтесь в чужие семейные конфликты, они разрешатся и без вашего участия.
Сегодня Скорпионам лучше провести время в одиночестве или в компании самых близких людей. Если общение утомляет, не бойтесь вежливо отказаться от лишних разговоров. Благоприятный момент, чтобы пересмотреть свои финансовые подписки и отказаться от ненужных расходов. Вечером полезно расслабиться и лечь спать пораньше.
День располагает Стрельцов к активности. Подойдут прогулки, спортивные игры или поездка на велосипеде. Удачной может оказаться покупка в строительном или садовом магазине. При этом с мелкими приобретениями на рынке стоит быть осторожнее. Не забудьте позвонить другу или знакомому, который живет далеко, — ваше внимание его приятно удивит.
Козероги в этот день могут решить бытовые и жилищные вопросы. Если были недопонимания с соседями, сейчас хороший момент для примирения. Рабочие дела лучше отложить и не отвлекаться на почту и уведомления. К вечеру может появиться сильная усталость и сонливость — позвольте себе отдохнуть.
День принесет Водолеям неожиданные встречи и интересные знакомства. Случайный разговор может оказаться полезным или приятным, поэтому будьте открыты к общению. Хорошее время для кулинарных экспериментов и домашних хлопот.
Рыбам сегодня особенно важно хорошо отдохнуть и выспаться. Вторую половину дня посвятите спокойным занятиям, которые приносят удовольствие и помогают расслабиться. Не соглашайтесь на спонтанные поездки и шумные мероприятия, иначе быстро почувствуете усталость, передает «ЯСИА».