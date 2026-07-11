Столб огня и дыма у Одессы напугал НАТО: главная новость СВО 11 июля

После двух прилетов по военным целям над портом в Ильичевске Одесской области поднялся густой столб дыма, очевидцы сообщили о мощной детонации. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал две очевидные цели, которые могли быть уничтожены прямыми попаданиями.
"Ильичевск — это торговый порт, в основном он специализируется на приёмке и отправке зерна. Но мы знаем, что под видом зерна на Украину западные кураторы поставляли вооружение, в том числе безэкипажные катера, самонаводящиеся торпеды и многое другое. Думаю, что мы поразили как раз склады с боеприпасами.
Возможно, ракеты «Нептун», возможно, торпеды", — отметил он.
Эту версию косвенно подтверждают столб дыма и грохот от детонации. Кроме того, по сообщениям очевидцев, к месту взрыва промчались скорые.
«В Ильичевске под удар могли попасть иностранные специалисты. Там есть так называемый пункт контроля движения судов, его обычно облюбовывает Великобритания. Прилет вполне мог быть именно по этому пункту, где были уничтожены или ранены британские специалисты», — назвал вторую возможную цель военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Днем ранее ВС РФ нанесли мощный удар по военной инфраструктуре в порту Одессы. Удары были направлены на склады боеприпасов, базы безэкипажных катеров (БЭКов) и топливную инфраструктуру.