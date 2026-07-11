«Много пафоса»: Дина Аверина рассказала, почему не хочет рожать в Москве

— В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звезды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач — профессор с опытом более 30 лет. К тому же летом мы всегда много времени проводим там: в доме, на свежем воздухе. Еще и помощь бабушек, дедушек, сестер будет, — объяснила спортсменка в интервью изданию Peopletalk.