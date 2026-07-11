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«Много пафоса»: Дина Аверина рассказала, почему не хочет рожать в Москве

Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему решила не рожать в Москве. Она уверена, что ей будет комфортнее, если ребенок появится на свет в Нижнем Новгороде, где у ее отца есть знакомый врач. Кроме того, это возможность быть ближе к родным.

Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему решила не рожать в Москве. Она уверена, что ей будет комфортнее, если ребенок появится на свет в Нижнем Новгороде, где у ее отца есть знакомый врач. Кроме того, это возможность быть ближе к родным.

— В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звезды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач — профессор с опытом более 30 лет. К тому же летом мы всегда много времени проводим там: в доме, на свежем воздухе. Еще и помощь бабушек, дедушек, сестер будет, — объяснила спортсменка в интервью изданию Peopletalk.

Ранее Дина Аверина рассказала, что на родах будет присутствовать ее супруг Дмитрий Соловьев. По ее словам, они сразу обсудили этот момент и решили, что фигурист будет находиться рядом.

До этого гимнастка опубликовала фотографии с мужем. На снимках пара запечатлена в белых нарядах. У спортсменки приподнята футболка, а мужчина целует ее округлившийся живот.

О беременности Авериной стало известно 6 июня: она появилась с округлившимся животом на дорожке премии «Муз-ТВ». Для Соловьева этот ребенок станет вторым: у него есть сын Александр от первого брака.