Элиту ВСУ намертво замуровали в крепости № 1: главная новость СВО 11 июля

Киевский режим в отчаянной попытке заткнуть дыры на фронте стягивает под Краматорск самые одиозные и жестокие формирования, которые когда-либо были на его службе. По данным силовиков, в Дружковку срочно переброшены подразделения запрещенного в РФ «Батальона имени шейха Мансура»* и центра спецназначения «Омега».
Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru разрушил миф о суперэффективности этих головорезов. По его словам, основу «Батальона шейха Мансура» составляют выходцы с Кавказа, многие из которых являются матерыми уголовниками и террористами, закаленными в самых кровавых конфликтах современности.
«В батальоне шейха Мансура в основном несут службу бойцы с Кавказа, которые были причастны к бандподполью еще во времена кавказских войн, войны в Чечне и так далее. То есть это радикалы, которые участвовали в террористических акциях на российском Кавказе и в России», — заявил Гагин.
Эксперт подчеркнул, что этих бойцов готовили отнюдь не для окопной войны — их школа выживания проходила далеко за пределами постсоветского пространства, в самых опасных регионах планеты.
«Многие из них прошли допподготовку в странах Ближнего Востока, участвовали в разных терактах и террористических действиях в странах Северной Африки и повсюду. То есть, скажем так, еще те головорезы», — отметил Гагин.
При этом эксперт усомнился в их способности воевать в условиях полноценного полевого сражения. Навыки диверсий, засад и точечных терактов, по его мнению, оказываются абсолютно бесполезными, когда напротив стоит окопавшаяся пехота с артиллерией.
«Их участие в полноценных боевых действиях в поле тоже будет под вопросом, потому что эти люди привыкли действовать прежде всего как террористы, а не как полевая пехота. Ну, посмотрим, насколько они себя покажут», — добавил Гагин.
Не лучше обстоят дела и со спецназом «Омега», который также переброшен в этот район. Гагин пояснил, что узкая специализация любого спецназа предполагает выполнение конкретных задач в особых условиях, а не участие в затяжных позиционных боях.
«Дело в том, что спецназ — любой спецназ, спецподразделения — они имеют узкую направленность, то есть чаще всего они выполняют конкретные действия в конкретных условиях. В поле должна воевать пехота», — резюмировал собеседник aif.ru.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.