Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские врачи провели операцию на сердце новорождённому на 28-й день жизни

История маленького Вани — это история про то, как врачи не дали шанса болезни. Мальчик родился в.

Источник: Kaliningradnews

Калининграде с тяжёлым врождённым пороком сердца. Диагноз поставили ещё до появления на свет, и опасения, к сожалению, подтвердились.

Сразу после родов в Перинатальном центре состояние новорождённого было критическим. Медики сделали всё, чтобы стабилизировать его, и связались с коллегами из Федерального центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники. Операция была неизбежна, но ребёнку нужно было набрать вес и окрепнуть. Несколько недель мальчик находился под постоянным наблюдением, а каждую неделю его привозили в кардиоцентр на обследование.

Но порок развивался по самому тяжёлому сценарию. «Порок был комбинированным: стеноз аортального клапана, дефекты межпредсердной перегородки, — объясняет кардиохирург Вадим Дидык. — Он носил критический характер, и каждый день отсрочки увеличивал риск необратимых изменений. Ждать было нельзя: если бы мы не вмешались, спасти ребёнка было бы невозможно».

Операция на открытом сердце с искусственным кровообращением прошла, когда мальчику было всего 28 дней. Она длилась три часа. Хирурги провели радикальную коррекцию и устранили порок. Но на этом борьба не закончилась — после вмешательства за малыша взялись реаниматологи и кардиологи, которые помогли ему восстановиться.

На выписку из кардиоцентра пришла вся семья. Мама Вани, которую не выписывали из роддома — сына сразу перевели в кардиоцентр, — назвала этот день вторым рождением. «Мы очень благодарны всем медикам, спасибо за обновлённое сердце нашего малыша», — сказала она.

Сегодня маленький пациент чувствует себя хорошо.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше