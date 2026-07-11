Калининградские врачи провели операцию на сердце новорождённому на 28-й день жизни

Калининграде с тяжёлым врождённым пороком сердца. Диагноз поставили ещё до появления на свет, и опасения, к сожалению, подтвердились.
Сразу после родов в Перинатальном центре состояние новорождённого было критическим. Медики сделали всё, чтобы стабилизировать его, и связались с коллегами из Федерального центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники. Операция была неизбежна, но ребёнку нужно было набрать вес и окрепнуть. Несколько недель мальчик находился под постоянным наблюдением, а каждую неделю его привозили в кардиоцентр на обследование.
Но порок развивался по самому тяжёлому сценарию. «Порок был комбинированным: стеноз аортального клапана, дефекты межпредсердной перегородки, — объясняет кардиохирург Вадим Дидык. — Он носил критический характер, и каждый день отсрочки увеличивал риск необратимых изменений. Ждать было нельзя: если бы мы не вмешались, спасти ребёнка было бы невозможно».
Операция на открытом сердце с искусственным кровообращением прошла, когда мальчику было всего 28 дней. Она длилась три часа. Хирурги провели радикальную коррекцию и устранили порок. Но на этом борьба не закончилась — после вмешательства за малыша взялись реаниматологи и кардиологи, которые помогли ему восстановиться.
На выписку из кардиоцентра пришла вся семья. Мама Вани, которую не выписывали из роддома — сына сразу перевели в кардиоцентр, — назвала этот день вторым рождением. «Мы очень благодарны всем медикам, спасибо за обновлённое сердце нашего малыша», — сказала она.
Сегодня маленький пациент чувствует себя хорошо.