Калининградские врачи провели операцию на сердце новорождённому на 28-й день жизни

Сразу после родов в Перинатальном центре состояние новорождённого было критическим. Медики сделали всё, чтобы стабилизировать его, и связались с коллегами из Федерального центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники. Операция была неизбежна, но ребёнку нужно было набрать вес и окрепнуть. Несколько недель мальчик находился под постоянным наблюдением, а каждую неделю его привозили в кардиоцентр на обследование.