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В калининградском СК обсудили, как раскрывать преступления прошлых лет

В следственном управлении СК России по Калининградской области прошло оперативное совещание, посвящённое раскрытию преступлений прошлых лет.

Источник: Kaliningradnews

Встречу провёл 8 июля руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу Александр Алексеев.

В совещании участвовали руководство регионального управления, сотрудники отдела криминалистического сопровождения по СЗФО, следователи-криминалисты аппарата и сотрудники территориальных подразделений. На совещании заслушали доклады об итогах работы по раскрытию давних преступлений. Участники разобрали конкретные шаги, которые помогли сократить число нераскрытых дел, обсудили типичные сложности и способы их быстрого устранения. Особое внимание уделили внедрению современных криминалистических методов и анализу следов, изъятых с мест происшествий много лет назад.

По итогам встречи Александр Алексеев положительно оценил работу калининградских следователей по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. Он подчеркнул, что, несмотря на высокую сложность таких дел, у управления есть все необходимые ресурсы, профессиональный потенциал и методическая база для дальнейшего улучшения показателей.