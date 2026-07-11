В калининградском СК обсудили, как раскрывать преступления прошлых лет

Встречу провёл 8 июля руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу Александр Алексеев.
В совещании участвовали руководство регионального управления, сотрудники отдела криминалистического сопровождения по СЗФО, следователи-криминалисты аппарата и сотрудники территориальных подразделений. На совещании заслушали доклады об итогах работы по раскрытию давних преступлений. Участники разобрали конкретные шаги, которые помогли сократить число нераскрытых дел, обсудили типичные сложности и способы их быстрого устранения. Особое внимание уделили внедрению современных криминалистических методов и анализу следов, изъятых с мест происшествий много лет назад.
По итогам встречи Александр Алексеев положительно оценил работу калининградских следователей по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. Он подчеркнул, что, несмотря на высокую сложность таких дел, у управления есть все необходимые ресурсы, профессиональный потенциал и методическая база для дальнейшего улучшения показателей.