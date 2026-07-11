В калининградском СК обсудили, как раскрывать преступления прошлых лет

В совещании участвовали руководство регионального управления, сотрудники отдела криминалистического сопровождения по СЗФО, следователи-криминалисты аппарата и сотрудники территориальных подразделений. На совещании заслушали доклады об итогах работы по раскрытию давних преступлений. Участники разобрали конкретные шаги, которые помогли сократить число нераскрытых дел, обсудили типичные сложности и способы их быстрого устранения. Особое внимание уделили внедрению современных криминалистических методов и анализу следов, изъятых с мест происшествий много лет назад.