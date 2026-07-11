РФ сорвала теракт ГУР на военном аэродроме: главная новость СВО 11 июля

«Россия каждый день наносит те или иные удары по объектам ВСУ. Теперь они могут усилиться. Нужно принудить врага или к миру, или к капитуляции. Сейчас происходит эскалация, которая в ближайшее время будет доведена до пика. Соответственно, боевые действия будут усилены, возможно, будут применяться иные виды вооружения, чтобы враг не позволял себе наглеть. Это должен быть не просто ответ, а такой удар, после которого украинские боевики не смогут нанести ущерб РФ», — добавил он.