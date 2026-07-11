РФ сорвала теракт ГУР на военном аэродроме: главная новость СВО 11 июля

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала преступный план киевского режима, который готовил теракт на военном аэродроме Ростова-на-Дону. Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл детали операции.
По информации ФСБ, Главное управление разведки Минобороны Украины готовило масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого из 13 БПЛА составляла более 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Предполагаемый исполнитель теракта не довел дело до конца и лично обратился в территориальный орган безопасности, где рассказал о готовящейся операции. В результате теракт Киева был сорван.
Кроме того, появились кадры со склада с дронами, которые украинская военная разведка намеревалась использовать для удара по аэродрому «Ростов-Центральный».
Судя по опубликованному видео, российские силовики зашли в склад, вскрыв кусачками закрытую на навесной замок дверь. В помещении склада были обнаружены коробки с дронами, к которым прикреплена, предположительно, взрывчатка.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что представители украинских спецслужб не случайно выбрали южную часть России для совершения теракта.
Специалист также подчеркнул, что Киев в последнее время усилил атаки из-за поддержки Запада, однако очень скоро ему придется об этом пожалеть.
«Враг планирует по максимуму нарушать военную и гражданскую инфраструктуру, причем именно на юге страны. В данном случае важно отметить, что Ростовская область — это приграничный регион, где всегда было много смешанных семей, много беженцев, которые там осели. И можно допустить, что среди них есть агентура», — пояснил эксперт.
Михайлов отметил, что ФСБ на юге страны, и в Ростовской области в частности, прилагает максимум усилий для нейтрализации вражеской агентуры.
«Последствия теракта могли быть очень серьезными, в том числе и потому, что военная инфраструктура на юге страны активно связана с проведением боевых действий. Операцию Киева успешно удалось предотвратить», — добавил специалист.
Михайлов подчеркнул, что ответ Киеву последует незамедлительно.
«Россия каждый день наносит те или иные удары по объектам ВСУ. Теперь они могут усилиться. Нужно принудить врага или к миру, или к капитуляции. Сейчас происходит эскалация, которая в ближайшее время будет доведена до пика. Соответственно, боевые действия будут усилены, возможно, будут применяться иные виды вооружения, чтобы враг не позволял себе наглеть. Это должен быть не просто ответ, а такой удар, после которого украинские боевики не смогут нанести ущерб РФ», — добавил он.
Украинские спецслужбы применяют все более изощренные методы для вербовки россиян, заманивая в сети в том числе романтически настроенных девушек.
Эксперт Игнатов ранее рассказал, как не попасться на уловки изощренных психологов.