Подарки НАТО взлетели на воздух: под Ореховом уничтожили роботов ВСУ

В Запорожской области десантники из группировки войск «Днепр» сорвали попытку контратаки ВСУ. Российские ударные беспилотники уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) ВСУ.
В эксклюзивном комментарии aif.ru заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал об особенностях вооружения противника.
«НРТК — это небольшая машина, как правило, на гусеничном ходу, на которой установлен пулемёт. Она может быть дистанционно управляемой, а может быть и полностью автономной. НРТК из-за особенностей конструкции используется, в основном, на открытом пространстве, в укрепрайонах такие машины не могут действовать. Как правило, робототехнические комплексы используются в качестве передового эшелона наступающих войск», — сказал он.
Военный эксперт объяснил, что все НРТК, которые использует ВСУ, поставляются западными партнерами.
«В разработке этих комплексов могли участвовать украинские инженеры, но производство только на Западе, поскольку у них нет никаких предпосылок для их выпуска», — уточнил собеседник издания.
Сивков подчеркнул, что в России есть свои робототехнические комплексы, которые успешно используются в зоне СВО.
«У нас есть свои робототехнические комплексы, более мощные. На них установлено пушечное вооружение, стоят противотанковые ракеты, которые позволяют уничтожать даже тяжёлую бронетехнику типа танков», — подытожил он.