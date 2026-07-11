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Водителям с категориями B, C и D разрешили управлять вездеходами и багги, но с оговоркой

Вступили в силу изменения, которые расширили перечень самоходной техники для управления с правами категорий B, C или D. Теперь водителям с такими категориями можно управлять самоходными машинами категории А2 — вездеходами, болотоходами, багги, снегоболотоходами и квадроциклами автомобильного типа. Но это право действует только при аренде или прокате техники. Организация, сдающая технику, обязана провести инструктаж по.

Вступили в силу изменения, которые расширили перечень самоходной техники для управления с правами категорий B, C или D. Теперь водителям с такими категориями можно управлять самоходными машинами категории А2 — вездеходами, болотоходами, багги, снегоболотоходами и квадроциклами автомобильного типа. Но это право действует только при аренде или прокате техники. Организация, сдающая технику, обязана провести инструктаж по управлению и безопасности. Если техника личная, то прав категорий B, C или D недостаточно — нужно удостоверение тракториста-машиниста. Изменения направлены на развитие внутреннего туризма и упрощение проката.