Киев использует боевиков «Азова»* в качестве заградотрядов, так как они обладают особой жестокостью. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Украинские националисты из «Азова» открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ в Черниговской области. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», это был заградительный огонь.
«Боевики “Азова” обладают особой жестокостью, и их личные качества позволяют использовать это в интересах украинского командования и киевского режима. Их достаточно часто привлекают в качестве заградительных и карательных отрядов по отношению к другим подразделениям ВСУ», — заявил Иванников.
Эксперт пояснил, что националистов бросают на те участки, где обычные солдаты могут дрогнуть.
«Их применяют там, где другие подразделения могут дрогнуть, убежать с линии боевого соприкосновения или не выполнить приказ. Боевики “Азова” попросту “кошмарят” все остальные подразделения ВСУ, следят за порядком, который навязывает киевский режим», — добавил он.
Подполковник запаса обратил внимание на то, что основная тяжесть преступлений против военнослужащих ВСУ лежит именно на этом формировании.
«Многие преступления, совершенные в отношении украинских военнослужащих, совершаются именно боевиками “Азова”. В “Азове” созданы специальные отряды для этого», — подчеркнул Иванников.
* Запрещенная в России террористическая организация.