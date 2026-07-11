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ВСУ взрываются изнутри: появилась новая сила по уничтожению боевиков

Боевики «Азова» открыли стрельбу по теробороне под Черниговом. Киевский режим использует боевиков «Азова» как заградотряды из-за их патологической жестокости, считает эксперт Иванников. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киев использует боевиков «Азова»* в качестве заградотрядов, так как они обладают особой жестокостью. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Украинские националисты из «Азова» открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ в Черниговской области. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», это был заградительный огонь.

«Боевики “Азова” обладают особой жестокостью, и их личные качества позволяют использовать это в интересах украинского командования и киевского режима. Их достаточно часто привлекают в качестве заградительных и карательных отрядов по отношению к другим подразделениям ВСУ», — заявил Иванников.

Эксперт пояснил, что националистов бросают на те участки, где обычные солдаты могут дрогнуть.

«Их применяют там, где другие подразделения могут дрогнуть, убежать с линии боевого соприкосновения или не выполнить приказ. Боевики “Азова” попросту “кошмарят” все остальные подразделения ВСУ, следят за порядком, который навязывает киевский режим», — добавил он.

Подполковник запаса обратил внимание на то, что основная тяжесть преступлений против военнослужащих ВСУ лежит именно на этом формировании.

«Многие преступления, совершенные в отношении украинских военнослужащих, совершаются именно боевиками “Азова”. В “Азове” созданы специальные отряды для этого», — подчеркнул Иванников.

* Запрещенная в России террористическая организация.