ВСУ взрываются изнутри: появилась новая сила по уничтожению боевиков

«Боевики “Азова” обладают особой жестокостью, и их личные качества позволяют использовать это в интересах украинского командования и киевского режима. Их достаточно часто привлекают в качестве заградительных и карательных отрядов по отношению к другим подразделениям ВСУ», — заявил Иванников.